Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli ve İstanbul programını yarıda keserek Ankara'ya döndü ve MYK'ya başkanlık etti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. CHP Genel Başkanı, Denizli’de yaptığı açıklamada "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Başkanlık Divanını topladı.

TBMM’DE GENEL KURUL TOPLANDI

Öte yandan TBMM Genel Kurulu da 'Rusya-Ukrayna' gündemi ile toplandı. Parti grupları önceki gün uzlaşarak Genel Kurul'un çalışmaması kararını almıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askerî harekât nedeniyle son dakikada bu karardan vazgeçildi. Bu kapsamda, dün toplanan Meclis Genel Kurulunda siyasi parti temsilcileri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik görüşlerini dile getirdi.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Donbass ateş altında | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıp haberleri gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi. Öte yandan Ukrayna ordusu hava savunma sistemi ile Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi ise Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Zelenskiy imzaladı, Ukrayna'da ülke genelinde seferberlik ilan edildi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, imzaladığı kararname ile Ukrayna çapında seferberlik ilan etti. Aynı zamanda açıklamasında Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını söyleyen Zelensky, düşmanın bir numaralı hedefi olarak kendisini belirlediğini söyledi.