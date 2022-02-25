Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dün bir güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askerî müdahale ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası Uluslararası De- mokratlar Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Askerî harekâtı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı olarak gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak görüyoruz, yakın siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, görüştüğüm Zelenskiy’e de tekrar ifade ettim. Kendi vatandaşlarımız ile bölgedeki Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna’daki herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Derin tarihî bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Putin’le olan görüşmemizde de bunları ifade etmiştim.

ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; zirvede, Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

ZİRVEYE KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Muhalefette Ukrayna hareketliliği Rusya’nın Ukrayna harekâtı sonrasında dün muhalefet partileri de hareketli bir gün yaşadı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Kiev'de patlama sesleri yine başladı | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıp haberleri gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi. Öte yandan Ukrayna ordusu hava savunma sistemi ile Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi ise Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...