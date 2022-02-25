Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bölge genelinde hava çok bulutlu olacak ve Doğu Anadolu bölgesinde 4 ilde kuvvetli yağış olacak. Bu iller sırasıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari.

YOĞUN KAR, BUZLANMA VE DON

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri için sabah saatlerinden itibaren yağmur ve aralıklı karla karışık yağmur, öğle saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Muş'un batısı, Bitlis ve Hakkari geneli için kuvvetli yağış, bölgenin yüksek kesimleri için ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Muş’ta 2, Bitlis’te 6, Van’da 7 ve Hakkari’de 5 derece olacağı öngörülüyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoorloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde 5 günlük hava durumu verileri paylaşıldı. 5 günlük hava durumu şu şekilde:

25 ŞUBAT

26 ŞUBAT

27 ŞUBAT

28 ŞUBAT

1 ŞUBAT

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar düşüyor Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Antalya, Burdur, İzmir, Aydın, Isparta, Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Bölge bölge, il il yağış durumunu açıklayan meteoroloji vatandaşları sel baskınlarına karşı uyarırken sağanağın bazı yerlerde oldukça şiddetli olacağını duyurdu.