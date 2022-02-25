Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

ALİYEV’DEN ERDOĞAN MESAJI

Aliyev yayınladığı mesajda, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendisini mutlu ettiğini belirten Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK SAYGI KAZANDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını söyledi.

İki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Aliyev mesajında, "Bu belge Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birliklerimizi ve verimli faaliyetlerimizi ortak çabalarımızla daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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