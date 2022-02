Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya tepkiler yağmaya devam ederken dünyanın birçok noktasındaki Ukraynalılar Rusya'yı protesto ediyor.

3 yıl önce Bodrum’a taşınan Ukraynalı aile, ülkelerine askeri müdahalede bulunan Rusya’yı protesto etmek için Bodrum Belediye Meydanı'na gelerek, ellerinde İngilizce yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmesini istedi.

Manisa'da yaşayan Ukraynalı aile, ellerinde 'Erdoğan yardım et' pankartlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülkelerindeki savaş yardım istedi.

'ERDOĞAN UKRAYNA'YA YARDIM ET'

"Erdoğan Help Ukrayna" pankartlarıyla aile, Ukrayna’daki ailelerinin can tehlikesi olduğunu ve bir an önce askeri müdahalenin durmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen aile, daha sonra polis kontrolünde meydandan ayrıldı.

Ayrıca, ailenin yarın aynı meydanda Bodrum'da yaşayan Ukraynalı vatandaşların Rusya’nın askeri müdahalesini protesto etmek için toplanacakları öğrenildi.

