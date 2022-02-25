Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir programda, Türkiye'nin Ukrayna'daki tahliye sürecini eleştirerek, "Büyük devlet böyle yapmaz" sözleriyle tepki gösteren Özgür Özel'e yalanlama, Ukrayna'daki Türk gencinden geldi. Şu anda Kiev'de olduğunu açıklayan ve gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse de büyükelçilikle sürekli diyalog halinde olduklarını söyleyen genç, " Bu savaş başlamadan 10 gün önce yaklaşık 15 bin kayıtlı Türk vatandaşını arayarak ya da mesaj göndererek, orada acil işiniz yoksa lütfen ülkeyi terk edin dendi" ifadeleriyle Özel'i yalanladı.

"15 BİN TÜRK VATANDAŞI SAVAŞ BAŞLAMADAN UYARILDI"

Özgür Özel Halk Tv'de katıldığı programda, "Türkiye'nin istihbaratı nerde? Sen ne için bu işin olacağını Amerika bilirken, Almanya bilirken, Fransa bilirken kendi vatandaşı için tedbir alırken sen bizimkileri güvencesiz orda nasıl bırakırsın? "Tahliye planım hazır" diyorsun. Hala 20 binin üzerinde yurttaşım şu anda Kiev'de, deyim yerindeyse iki ateşin arasındaysa, sığınaklardaysa, korkuyolarsa, üşüyolarsa, aileleri bugün burada gözyaşı döküyorsa, senin daha üniversite öğrencin şu anda Kiev'de sığınakta... Amerika bu gelişmeleri görmüş, 1 aydır söylüyor. Senin de yerel unsurlardan aldığın sağlıklı istihbarat bilgileriyle dönün demediysen büyük devlet olma sorumluluğunu yerine getiremedin." iddialarıyla tepki göstermişti. O esnada sunucu tarafından yayına bağlanan Ukrayna'daki Türk genci Hikmet Samet Alemdar, Özel'i yalanlayan açıklamalar bulundu.

Türk genci Hikmet Samet Alemdar'ın tahliyeye ilişkin açıklamaları şöyle:

"Evimdeyim, Ukranya'nın Başkenti Kiev şehrindeyiz. Büyükelçiliğimiz açıklama yaptı, ne olursa olsun evlerinizi terk etmeyin, şu anda seyahat etmeyin son açıklama bu yöndeydi. Dışişleri Bakanlığımız, büyükelçiliğimiz aslında bu savaş başlamadan 10 gün önce yaklaşık 15 bin kayıtlı Türk vatandaşını arayarak ya da mesaj göndererek, orada acil işiniz yoksa lütfen ülkeyi terk edin dendi. Yani 15 bin kişiye mesaj da geldi arandık da. Dışişleri Bakanlığımız da büyükelçiliğimiz de canla başla gece 3'te bile arayarak biiz bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Ukrayna'dan tahliyeler başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandığını belirterek, ülkede yaklaşık 16 bin vatandaşın olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi ardından kritik bildiri: Cesur Ukrayna halkının yanındayız NATO Zirvesi hakkında yayımlanan bildiride, Rusya'nın diplomasi yolunu tercih etmediği, uluslararası hukuku ihlal ettiği söylenerek, uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceğinin altı çizildi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da masum insanların ölmesinden onlar sorumludur Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik alacağı yaptırım kararlarının Rus yönetimini de hedeflediğini söyledi.

Zelenskiy'den gövde gösterisi: Buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" açıklamasını yaptı.