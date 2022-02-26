Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı'nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

UKRAYNA'DA BÜYÜK SAVAŞ VAR

Ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak minibüs ile Türkiye'ye geldi.

Vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısından giriş yaptı. Sınır kapısından giriş yapan vatandaşlar, “Ukrayna'da büyük savaş var. Ukrayna'nın her yeri savaş” dedi.

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