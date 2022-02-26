Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ZELENSKY'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Cumhurbaşkanı dostum Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!"

Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı! Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.