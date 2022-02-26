Türkiye Gazetesi

Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde kaza meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan Tekirdağ yönüne doğru hareket halindeki Ayhan Kaplan idaresinde bulunan otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demir korkuluklarına çarptı ve taklalar attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Talihsiz kazada vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan’ın naaşı otopsinin ardından toprağa verilecek

Korona tedavisi gören Kestel Belediye Meclis Üyesi Fatih Amil hayatını kaybetti Bursa'da koronavirüse yakalanan Kestel Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Fatih Amil, kurtarılamadı.

Denizli'de 3 belediye meclis üyesi, CHP'den istifa etti Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Başkan ile Merkezefendi Belediye Meclis üyeleri Murat Çımık ve Arif Suna, CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.