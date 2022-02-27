Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti ve MHP’nin kadın milletvekilleri ile bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadınlara yönelik şiddete verilen cezaların artırılması konusundaki yeni düzenlemenin detaylarını görüştü ve bu konudaki görüşlerini aldı. Bozdağ, cezaların caydırıcı hâle getirileceğini, kadına şiddet uygulanmasından başlayarak ceza ile ilgili hükmün verilmesine kadar geçen süreçte yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu kaydetti. Bozdağ, düzenlemenin detaylarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi. Yapılacak düzenleme ile kadına yönelik şiddet uygulayanlara iyi hâl indirimi kaldırılacak. Kadın cinayetlerinin cezaları artırılacak. Böylece, kadınlara şiddet uygulayanların, öldürmeye kalkanların tutuksuz yargılanması gibi bir durum mümkün olmayacak.

ISRARLI TAKİBE AĞIR CEZA

Adalet Bakanlığı bünyesinde bir süredir kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adımların atılması, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla teknik çalışma yürütülüyordu. Bakanlığın ‘Acil Eylem Paketi’ olarak hazırlığını sürdürdüğü çalışmaya göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ısrarlı takip eylemi de suç sayılacak. AK Parti’nin hukukçu kurmayları “Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Israrlı takibin de bir suç unsuru hâline gelmesi sağlanacak” değerlendirmesini yaptı. Yeni yapılacak düzenlemeyle Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamına alınarak, bu suçu işleyenlere caydırıcı cezalar verilecek. Israrlı takip eylemi, istismar, tehdit gibi suçlarla aynı kategoride yer alacak.

Kadına şiddette 'iyi hal indirimi' kalkıyor! Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için yaptığı yeni düzenleme ile artık kadına şiddetten yargılanan kişilere 'iyi hal indirimi' uygulanmayacak.

Bozdağ'dan 'kadına şiddet' vurgusu: Yeni adımlar gerekiyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “15 yerinden bıçaklanan kadını onu bu hale getirene adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor” dedi.