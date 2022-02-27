Türkiye Gazetesi

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Rusya’nın askerî müdahalede bulunduğu Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı günler öncesinden seferber oldu. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın başkanlığında Ankara’da kriz masası kurulurken, Türkiye’nin Ukrayna’daki misyon şefleri, Türk vatandaşların tahliye edilmesi için 7/24 mesai yaptı. Henüz Rus ordusu Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmadan günler öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da bulunan yurttaşlara bu ülkeyi terk etmesi ve Türk temsilcilikleriyle irtibata geçmesi uyarısında bulundu. Savaşın çıkacağını tahmin etmeyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise bu uyarıları dikkate almadı.

OPERASYON HIZ KAZANDI

Rusya’nın saldırısının başlamasının hemen ardından vatandaşlarını Ukrayna’dan çıkarmak için harekete geçen Türkiye, 6 ülke (Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan) aracılığıyla Türk vatandaşların karadan tahliyesine başladı. Bugüne kadar 5 binden fazla Türk vatandaşının Ukrayna’dan yurda döndüğü öğrenilirken, tahliye için başvuru yapan Türk vatandaşlarının sayısının 3 bin civarında olduğu bildirildi. Birçok yurttaşın ise kendi imkânlarıyla Ukrayna’yı terk ettiği aktarıldı.

“ÖNCEDEN HAZIRLANDIK”

Tahliyelere ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da “12 Şubat’tan itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız uyarılar çerçevesinde yaklaşık 5 bin vatandaşımız zaten ülkemize dönmüştü. Kalan vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi konusunda kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık. Hazırlıklarımız zaten daha önceden yapılmıştı. Aynı zamanda vatandaşlarımıza tek tek telefonla da ulaşıyoruz. Toplamda 20 bin civarında vatandaşımız vardı Ukrayna’da, 16 bin civarında vatandaşımıza tek tek ulaştık” diye konuştu.

BM, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını açıkladı. Gerginlik sürerse yaklaşık 4 milyon kişinin daha sınırı geçebileceği ifade ediliyor.

Türk öğrencilerden yardım çağrısı: Bir an önce Ukrayna'dan tahliye edilmek istiyoruz Ukrayna’da bulunan 3 Türk üniversite öğrencisi silah sesleri altında bir video kaydı alarak, bir an önce tahliye edilmelerini istedi.

Ukrayna'dan tahliyeler başladı, 2 otobüs yola çıktı Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahsis ettiği otobüs ile Türkiye'ye getiriyor.