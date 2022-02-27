Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Savunma sanayii alanında yapılan hamlelerin önemi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bir kez daha anlaşıldı. Türk savunma şirketlerinin yürüttüğü yerli ve millî proje sayısı 20 yılda 62’den 750’ye ulaştı. Yerlilik oranı da yüzde 20’lerden yüzde 80’lere dayandı. Millî teknolojiye verilen öncelik, Türkiye’nin bölgede caydırıcılığını artırdı, muhtemel bir savaş durumunda da elini güçlendirdi. Özellikle hava savunma sistemlerinin günümüz savaşlarında son derece hayati olduğunu belirten güvenlik uzmanları, Türkiye’nin S-400 uzun menzilli hava savunma tedariki ve millî hava savunma sistemi HİSAR-A, HİSAR-O ve SiPER projesinin önemine dikkat çekti.

Güvenlik ve terör uzmanı, emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Ukrayna olayından alınması gereken çok ders olduğunu söyledi. Başbuğ “İlk olarak her anlamda kendi göbeğini kendisi kesen bir ülke olmak şart. Enerjide sıfır dışa bağımlılık, silahlı kuvvetlerin güçlü olması, aynı zamanda savunma sanayiinde kimseye muhtaç olmadan, kimsenin eline bakmadan orduyu ayakta tutacak bir yapılanma. Bunun yanı sıra, dostunu düşmanını iyi hesap etme. Ukrayna ve Gürcistan, ABD’nin ipiyle kuyuya indi ve kuyuda kayboldu. Dolayısıyla Türkiye’nin bütün bunlar konusunda çok önceden bilinci oluştuğunu ve siyasilerin de buna yönelik birçok tedbiri aldığını görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin savuma sanayii alanında attığı adımların meyvelerini almaya başladığını söyleyen Başbuğ “En önemlisi hava savunma sistemi. Ukrayna hep havadan vuruldu. İlk darbeyi havadan aldı. Bu konu, Türkiye’nin hassas noktası olduğu için hava savunma sistemini ‘acil’ koduyla aradı zaten. S-400 tedarik ederek yerinde bir hamle yaptı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “S-400’lere ne gere vardı” çıkışı ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “S-400’lerden acilen kurtulmalı” açıklamasına da değinen Başbuğ “Muhalefet enerjideki bağımsızlığı sağlayacak olan hamlelere karşı ‘Savunma sanayiindeki yatırımlar fazla’ diyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında muhalefet görünümündeki yapının kasti davrandığı da ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun akla zarar ihanet cümleleri var. ‘S-400’ü niye aldık’, ‘Bize kim saldıracak’ Hatta ‘YPG bize mi saldıracak’ demişti” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'nın yaptıklarının cezası olacaktır Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Rezkinov, Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçek yüzünü gördüklerini belirterek “Bizim 8 yıldır bildiğimizi, tüm dünya yeni öğrenmiş oldu” dedi.

HİSAR Hava Savunma Sistemi’ne yeni özellik: RF arayıcı başlıklı füzeye kavuştu Türkiye savunma sanayisinde kritik adımlar atmaya devam ediyor. Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ için yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimine devam edilen HİSAR O+ Sisteminin ilk RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Denemelerde hedefini başarılı bir şekilde imha eden HİSAR O+ yeni kabiliyet eklenmiş oldu.