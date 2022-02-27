Türkiye Gazetesi

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

12 BİN 823 PERSONEL ALINACAK

Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi İstanbul Adalet Sarayı önünde eli bıçaklı intihar girişiminde bulunan adamı müzakereci polisler eşiyle görüştürdükten sonra uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Adalet Bakanlığı 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak Adalet Bakanlığı, 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacağını duyurdu.