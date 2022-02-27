Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede özellikle Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanmasının öneminin ele alındığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Ukrayna'dan tahliyeler başladı Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’da yaşanan işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin burada yaptığı açıklamada Ukrayna Ordusu’na seslenerek darbe çağrısında bulundu. Putin’in bu skandal çağrısında Türkiye’den sert tepki geldi. Bakan Çavuşoğlu, “u çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandığını belirterek, ülkede yaklaşık 16 bin vatandaşın olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Arabulucu olmaya hazırız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirti. Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'a askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptı