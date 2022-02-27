Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 4. gününde Ukrayna lideri Zelenskiy Moskova'nın Belarus'ta görüşme talebini kabul etti. İki ülke arasında Belarus'ta 'önkoşulsuz' görüşme yapılacağı açıklandı. Bu kararın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ''Bu Başkan Putin ve Ukrayna halkının arasındaki bir savaştır. Ama biz bu savaşı kazanacağız'' dedi ve şöyle devam etti:

RUSYA CİDDİ KAYIPLAR VERDİ



"Birkaç gün önce savaş başladığında Rusya hiçbir şekilde masaya oturmayı planlamıyordu ancak ciddi kayıplardan sonra masaya oturmaya hazırız dediler ancak ön koşullar ortaya attılar. Rus ordusu bunun üzerine ciddi kayıplar verdiler ultimatom ve ön koşuldan vazgeçtiler. Zaten bu bile başlı başına Ukrayna için zaferdir''

Kuleba, ''Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa dahil olmasına ramak kalmıştı. Bu nedenle Zelenski telefonla görüştü Belarus ile. Biz de Ukrayna ve Belarus sınırında bir heyet göndermeye karar verdik. Buraya gidip Rusya'nın ne söylediğini dinlemek istiyoruz. Belarus Cumhurbaşkanı tarafından Zelenskiy'e teminat verildi, Ukrayna'ya karşı hiçbir silah gücü kullanılmayacağını ifade etti. Ülkemizi tamamen savunana kadar durmayacağız. Böyle müzakerelerde barış ortaya çıkar ve savaş biterse iyi olacaktır. Tek bir karış toprağımızdan fedakarlık etmeyeceğiz. Zelenski, uluslararası bir lejyon kurdu, normal vatandaşlar. Ülkeyi korumak için silahlanmak istediler. Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz" dedi.



Rus saldırısında 4. gün! Ukrayna: Müzakerelerin Belarus sınırında yapılacağını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Rus devlet medyası, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu haberi yalanladı. Görüşmelerin Ukrayna ve Belarus sınırında yapılacağı açıklandı. Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerinin yüksek alarma geçmesi talimatını verdi..



Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerler yaşıyor olabilir! Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin dördüncü gününde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuş, Ukraynalı askerlera o konuşmanın ardından ateş açılmıştı. Hayatlarını kaybettikleri yönünde bilgi verilen Yılan adasındaki Ukraynalı askerlerin yaşıyor olabileceği iddia edildi.



İngiltere'den, Ukrayna'da savaşmak isteyen İngilizlere destek İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "eğer yapmak istedikleri buysa" Ukrayna'da savaşacak İngiliz vatandaşlarını "kesinlikle" desteklediğini bildirdi.