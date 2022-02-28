Türkiye Gazetesi

Türk siyaset tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Millî Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu darbe geride birçok acı, utanç ve mağdur bıraktı. O dönemde zulüm görenlerden biri de Fethiye Atlı’ydı... Atlı, başörtülü olduğu için memurluk görevinden zorla istifa ettirildi. Yaşadığı bu acılara rağmen yılmayan Fethiye Atlı, 2014’te AK Parti’den Elâzığ Keban İlçe Belediye Başkanı adayı gösterildi. Seçimi kazanan Atlı, Türkiye’nin ilk başörtülü belediye başkanı olarak tarihe geçti. İki dönemdir Keban ilçesine hizmet veren Atlı, o karanlık dönemde neler yaşadığını şöyle anlattı: Ben hem 80 hem de 28 Şubat darbesi mağduruyum. 80’de liseden yeni mezun olmuştum. Rahmetli babam belediye başkanıydı ve darbe sırasında görevden alındı. 28 Şubat’tan sonra başörtü problemi başladı. Çevremdekiler ‘İki tane yetim yeğenin var, baban yok, evin büyüğü sensin. Başını aç, işe git’ dediler. Asla bunu kabul etmedim. Sadece benim değil, binlerce insanın hakları gasbedildi. Birçok asker, erkek çalışan eşleri başörtülü diye görevinden atıldı. Belki timsah gözyaşları döküyor diyecekler ama bizim gençliğimiz sıkıntılarla geçti. O dönem bile ne devletimize ne cumhurbaşkanına hakaret ettik. Bazıları helallik istiyor. Hem bu dünyada hem de ahirette hakkımı helal etmeyeceğim.

Yakup Köse: Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım “13-14 yaşında bir çocuğun anayasal düzeni silahla yıkmaya teşebbüsten yargılanması dehşet verici bir şey” Bu sözlerin sahibi gazeteci Yakup Köse devam ediyor “Ki ben o zaman anayasanın, ilganın ne demek olduğunu bilmiyordum daha. 28 Şubat sadece beni değil, birçok Anadolu çocuğunu yaktı. Bilirsiniz başörtülü kızlar okullara alınmıyor, darbediliyor, coplanıyor, üzerlerine köpekler salınıyordu. Ceberut idareciler, ikna odaları...