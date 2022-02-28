Türkiye Gazetesi

Hakkari'de uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda Jandarma tarafından toplamda 285 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon Hakkari'nin Yüksekova Akpınar Köyü'nde düzenlendi ve 250 kilogram Eroin ve 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından operasyonu duyuran Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda;250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma."

VAN'DA 347 KG EROİN

Uyuşturucu operasyonları hem Jandarm hem de polis ekipleri tarafından düzenlenmeye devam ederken Hakkari'nin yanı sıra Van'da da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda 347 kilogram Eroin ele geçirildi.

İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı duyuran Van Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

27 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM

Açıklamada “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 347 kilo 17 gram eroin ve 159,41 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Satamadan yakalandı Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve İstanbul’dan getirilerek ilçede satılacağı belirlenen uyuşturucu maddelerin yakalandığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Bergama ilçesinde yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.