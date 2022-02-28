Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, bu doğrultuda Diyarbakır’da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu'nu başlattığını açıkladı.

1070 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel 69 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

870 personelle Eren Kış-26 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 870 personelin katılımıyla Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz operasyonu başlatıldı.