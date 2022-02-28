Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş , ülkesinde yaşananlar için boğazların Rusya'ya kapatılması yönünde talepte bulunmuştu. Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE, BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAK

Bakan Akar ve Ukraynalı mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınıken Bakan Akar, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Rezkinov ise Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.

BM uyardı: 4 milyon Ukraynalı ülkeden kaçabilir Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askerî harekâtın ardından BM, Ukrayna’da durumun daha da kötüleşmesi hâlinde 4 milyon kadar sivilin göç edebileceğine dikkat çekti.

Ukrayna Müftüsü İsmailov: Maddi ve manevi bizi destekleyin Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, gazetemize konuştu. Çatışmaların tam ortasında gerçekleşen röportaja üç defa ara vermek zorunda kalan Sait İsmailov, Müslümanlar olarak yaşadıkları Ukrayna’nın parçası olduklarını ifade etti.

Kabine toplanıyor... Ukrayna’yı işgal masada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna işgal etmesinin ardından ülkede yaşanan son gelişmeler olacak.