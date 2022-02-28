Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk ve tek kadın başbakanı olarak 1993 yılında 3 yıl boyunca görev alan Tansu Çiller parti kuracağı iddiası Ankara kulislerinde gündem oldu. Tansu Çiller iddialar üzerine şu an için böyle bir kararı olmadığını ancak merkez sağda yeni bir oluşuma ihtiyaç olduğunu belirtti. Yeni Şafak’ın haberine göre, Türk siyasetinde son dönemlerde yaşanan bölünmelere dikkat çeken Tansu Çiller, “Merkez bu bölünmeleri yumuşatan bir girişimdir. Bugün Türkiye’de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır, merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp, kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya yüzde 1’in 10’da birini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Ülkeyi doğusu ile batısı ile her noktası ile toparlar, kucaklar. Dolayısıyla bugün parlamenter sistemi koalisyonlarla talep edenlerin içinde merkez sağ olmamasını ayrıca büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Merkez sağda yeni oluşum lazım” şeklinde konuştu.

ÇİLLER’DEN PARTİ AÇIKLAMASI

Şu an için yeni parti kurma kararının olmadığını belirten Çiller, toplumun bölünmüş olduğunu ve bölünmüş kitleyi kucaklamak gerektiğini, bunu en iyi yapabilecek şeyin ise her kesimi kucaklayacak bir merkez sağ oluşumu olduğunu belirtti. “Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…” diyen Çiller, Koray Aydın’ın iddiasıyla gündeme gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başbakanlardan Tansu Çiller'e 'parti kurma görevi verdiğini' iddia etmiş, Çiller'in avukatı Dilek Özaşık'tan açıklama gelmişti. Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, “Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair oluşturulmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.” İfadelerine yer vermişti.

PARLAMENTER ÇIKIŞI

Benim en büyük endişem parlamenter sistemde koalisyonlara geri dönmek diyen Çiller, “Bunu sadece yaşadığım için söylemiyorum, rakamlar da bu endişemi destekliyor. Koalisyonlar genelde bir önceki darbelerin ürünü oluyor. Tarihe bakıyorsunuz, Adnan Menderes 10 yıl boyunca çok iyi bir performans gösteriyor. ondan sonra Süleyman Demirel geliyor, o da iyi bir performans sergiliyor. Ama ne yapılıyor, biri idam ediliyor, diğeri cezaevine yollanıyor, merkez sağ yok ediliyor. Ve her kesintiden sonra koalisyonlar ortaya çıkıyor. “Parlamenter sistem darbelerden sonra adeta koalisyonlar sistemi haline geliyor. Parlamenter sistemde koalisyonların olmadığı dönemlerde ortalama büyüme yüzde 6,1 gibi bir devamlılık arz ediyor. Ama darbelerden sonra koalisyonlar süresince yüzde 3,1’e düşüyor. Ama bunun içerisinde başarılı bir veya iki çok partili koalisyon var, birisi Sayın Demirel’in başbakanlığında, diğeri bizim Sayın Erbakan’la kurduğumuz Refahyol, onları da çıkarırsanız eğer parlamenter sistemlerdeki çok partili koalisyonlarda ortalama büyüme yüzde 2,6, yani darbelerin bile altında. İşte dönülmek istenen parlamenter sistem bu… Darbelerin bile altında bir performans.”

“MİLLETE İHANETTİR”

Türkiye’de parlamenter sistemin koalisyonlarla idare edildiği zaman işlemeyeceğini belirten Çiller, “Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak bir ihanettir. Türkiye’yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin bir umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu açıkça ifade etmek zorundayım. Tek başıma da olsam bunun Türkiye için yararlı olmayacağına inanıyorum. Bu mücadelede bunu söylemeye devam edeceğim. Bu 6-7 partinin bir araya gelerek yapmak istedikleri şeyin onları götüreceği noktanın bu olduğunu görüyorum. Bu Türkiye’yi iyiye götürmez” dedi.

Tansu Çiller: Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her bildiri darbeler mezarlığına mahkumdur Eski Başbakan Tansu Çiller, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milletimizin iradesine dayalı demokrasimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve ilelebet yaşaması için vazgeçilmezimizdir. Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi darbeler mezarlığına mahkumdur" ifadesini kullandı.