Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmamıştır. Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Bu ülkede bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Fakat bunlar bizi yolumuzdan döndüremez.

"28 ŞUBAT'IN AKTÖRLERİ BİZİM DÖNEMİMİZDE CEZALANDIRILDI"

Bu ülkede bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de olacak. Ancak biz yolumuzdan geri dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü isbat etmiştir.

"ŞULE YÜKSEL CESARET TİMSALİYDİ"

Millet iradesine kastedenlerle işledikleri suçun hesabını tarihte ilk kez hukuk önünde vermek zorunda da kalmışlardır. Ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi hiç şüphesiz Şule Yüksel Şenler'dir. Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra ülkemizin en karanlık dönemlerinde kalemi ile verdiği mücadele ile bizlere rehberlik etti. Şule Yüksel ablamızın aile büyüklerimiz arasında da yeri vardır. Onun tavizsiz yürüyüşü yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı. Kendisi ülkesi sözkonusu olduğunda sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan doğum günü mesajları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.