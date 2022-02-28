Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği (@TCKievBE) tüm ihtiyaçlar için görev başındadır. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.