Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefonda görüşme yaptı. İkili, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediğini vurguladı.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.