Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Montrö Boğazlar Şözleşmesi ve boğazlardan savaş gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş durumunda, Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk.

ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bu arada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Montrö’yü kullanma kararındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz." diyerek Montrö Sözleşmesi'nin kullanılacağını açıkladı.

Putin'den Fransa'ya, Ukrayna ile barışmak için üç şart Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı olduğunu söyledi. Söz konusu şartların; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu öğrenildi.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi.