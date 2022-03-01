Türkiye Gazetesi

6 partinin daha önce 28 Şubat için tarih verdiği toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrası ortak çalışma olan. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni imzalandı. Metni, partilerden çalışmayı yapan genel başkan yardımcıları okudu.

Metinde özetle şu ifadeler yer aldı:

> Ortak idealimiz olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, milletimize ve gelecek nesillere barış ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

> Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz

> En az yüzde 1 oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanacak.

> Torba kanun uygulamasına son vereceğiz.

> Temel hak ve özgürlüklerin ise kararnamelerle düzenlenmesine izin vermeyeceğiz.



> Cumhurbaşkanının, Meclis’in yasama işlevini zayıflatan veto yetkisine son vereceğiz.

> Meclis’in denetim yetkisini güçlendireceğiz.

> Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olacak ve bir kere seçilebilecek

> Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren cumhurbaşkanı, aktif siyasette bir daha görev alamayacak.

> Olağanüstü hâl ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna ait olacaktır. Bu yetki, TBMM’nin onayına tabi tutulacak.

> Yerel yönetimlerde kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

Genel başkan yardımcılarının sunumunun ardından sahnedaki masaya geçen altı genel başkan mutabakat metnini imzaladı.

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6 muhalefet partisinin lideri 28 Şubat’ta bir arada olacak Geçtiğimiz günlerde oturma krizi ile gündeme gelen 6 muhalefet partisi lideri, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metni açıklaması için 28 Şubat’ta geniş katılımlı bir toplantı ile tekrar bir araya geliyor.