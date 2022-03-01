Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, Doğu Anadolu'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hakkari çevreleri ile Muş ve Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyinde etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olacağını açıkladı. Söz konusu yağışların 4 Mart Cuma saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN KAR UYARISI

Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir'in kuzeyi, Çankırı'nın güneyi ve Çorum çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışının 3 Mart Perşembe öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yağışın 3 Mart Perşembe saat 08.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

MUĞLA VE DENİZLİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Muğla ve Denizli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmininde bulunulurken, yağışların 3 Mart Perşembe saat 03.00'e kadar süreceği öngörülüyor.

Akdeniz'in iç kesimi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına

Yarın öğleden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde, zamanla Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde, güney yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 3 Mart Perşembe saat 11.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar düşüyor Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Antalya, Burdur, İzmir, Aydın, Isparta, Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Bölge bölge, il il yağış durumunu açıklayan meteoroloji vatandaşları sel baskınlarına karşı uyarırken sağanağın bazı yerlerde oldukça şiddetli olacağını duyurdu.