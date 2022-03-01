Antalya Kemer'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Antalya Kemer'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu
01.03.2022 - 19:59 | Son Güncelleme: 01.03.2022 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte AFAD'ın açıklaması ve son gelişmeler...
Etiketler : kemer,deprem,son dakika,haberler,
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