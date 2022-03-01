Türkiye Gazetesi

2016’da ülkesi Ukrayna’yı Eurovision’da temsil eden ve Kırım Tatar'ı ailesinin acı dolu sürgün hikâyesini anlattığı şarkısı "1944" ile birinci olan Jamala, Rusya saldırısı sonrası evini terk etmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelerek Türkiye'ye sığındı. Ardından basın toplantısı düzenleyen sanatçı, konuşmasına başlarken Türkçe kısa bir açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına karşılıksız destekleri için teşekkür eden Jamala "Ukrayna’da masum siviller günlerdir bombalanıyor. Kiev’de yaşlılar, kadınlar, çocuklar hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye, 100 yıllardır olduğu gibi bizlere hiçbir karşılık olmadan insani ve vicdani sorumluluk gereği kapılarını sonuna kadar açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türk halkına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"SABAH 05.00'DE BOMBA SESLERİNE UYANDIK"

"Türkiye’ye mülteci olarak geleceğimi hiç düşünmezdim" diyen Jamala "Eşim 24 Şubat sabah saat 05.00’te bomba seslerine uyandırdı. Kiev üzerinde bomba saldırısı olduğunu söyledi. Baştan ne yapacağımı bilemedim. Çok kararsız kaldık. Çocuklarımı toplayıp sığınaklara indik. Sonrası iki defa siren uyarısı geldi. Akşam saatlerine doğru anladık ki bütün Ukrayna kuşatılmış ve farklı şehirler bombalanıyor. Kiev’i terk etmek zorunda kaldık. Batı Ukrayna bölgesine gittik" şeklinde konuştu.

"BÜYÜKANNEMİN YAŞADIKLARI BENİM DE BAŞIMA GELDİ"

26 Şubat sabah 06.00 sularında yine üzerlerine bomba yağdığını belirten şarkıcı "Bu durum sonrası Romanya sınırına gittik. 20 saat trafikte kaldık. Araçlar adım adım ilerliyordu. Sağ olsun bizi Türkler kurtardı. İstanbul'dan Romanya sınırına gelmişler. Oradan alıp buraya getirdiler. O arkadaşlar bizi güler yüzle karşıladı, çocuklarımıza yemek içicek verdi. Büyükannem gibi sürgün yaşayacağım aklıma gelmezdi. Büyükannem 1944'te 5 çocuğuyla 15 dakikada toparlanıp Sovyet rejimi tarafından zorla ülkesinden çıkarıldı" dedi.

"KOCAM UKRAYNA'DA KALDI"

Kocasının hala Ukrayna'da olduğunu aktaran Jamala, konuşmasını şöyle sürdürdü: İki çocukla buralara geldim. Kocam sınıdra kaldı. Oradaki insanlara destek olmaya çalışıyor. Dünyaya sesimi duyurmak istiyorum. Herkes bu savaşa hayır demeli. Bir an önce bu kabus bitmeli. Bu yaşanılanlar terörizmdir. Çocuklar, kadınlar, masum insanlar ölüyor. Şantajla ülkemizi teslim etmemizi istiyorlar.

Kırımlı Tatar sanatçı Jamala İstanbul'da konser verdi Eurovision Şarkı Yarışması'nda "1944" adlı şarkısıyla birinci olan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Erdoğan'dan Jamala'ya tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'yı temsilen katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala'yı bu sabah telefonla arayarak kutladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna'dan Jamala kazandı 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği, "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı.