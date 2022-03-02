Türkiye Gazetesi

PKK'lı teröristler tarafından Karkamış'a roket mermisi atıldı. Mermi Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye isabet etti. Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı. Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi.



Kilis'e roket mermisi düştü YPG kontrolündeki bir bölgeden ateşlenen bir roket Kilis'teki üç katlı bir evin çatısına isabet etti.

Suriye'den Gaziantep'e iki roket mermisi düştü Suriye'deki DAEŞ teröristleri tarafından atılan 2 roketatar mermisinden biri Gaziantep Havalimanı Lojmanları’nın bahçesine düştü