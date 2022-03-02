Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındalki işgal girişimi yedinci gününde sürüyor. Bu süreçte gündeme gelen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' ile ilgili değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sözleşmenin gereklerini 'çifte standarda düşmeden, şeffaf biçimde uyguladığını' söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bie televizyon programında Rusya'ya ait dört savaş gemisinin 27-28 Şubat'ta Boğazlardan geçiş bildirimi yaptığını ancak bunu geri çevirdiklerini belirtti.

"ŞÖYLE BİR İSTİSNA VAR"

Sözleşme konusuna değinen Çavuşoğlu, "Genel hükme istisna getiren paragraf da var, ona da uymak durumundayız. Bunu Ruslara da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. 19. madde nedir? Şu anda savaş var, iki tarafı var. Rusya'nın savaş gemisinin fazla olması var. 19. madde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin savaş gemilerinin boğazdan geçişinin engellenmesi... Şöyle bir istisna var. Eğer o savaş gemisi Karadeniz'de kendi üssüne, savaş öncesinde kayıtlı olan üssüne ya da bağlama limanına, daha çok sivil gemiler için kullanılıyor, döneceğini söylerse o zaman o savaş gemisinin geçişini engelleyemiyoruz. Çünkü üssüne dönecek" dedi.

"RUSYA'YA 'GEMİLERİ GÖNDERMEYİN' DEDİK"

Rusya'nun savaş durumundan önce Boğazlardan savaş gemisi geçirmek için bildirimde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceği söylenmişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere de bildirdik. Resmi şekilde bildirdik. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar'dan 'Montrö' açıklaması: Statükonun bozulması kimseye yarar sağlamaz ​Milli Savunma Bakanı Akar, Montrö'nün aşındırılmasının kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerin uygulamasını sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Montrö' açıklaması: Bütün ülkeleri uyardık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Boğazlar Şözleşmesi kapsamında boğazların Rus gemilerine kapatılıp kapatılmayacağını ilişkin konuştu. Bakan Çavuşoğlu "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık" dedi.