Türkiye Gazetesi

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır." atasözü bir kez daha gerçek oldu. Yoğun kar yağışının ardından, Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kar yağışı, kent merkezi ile yüksek noktalarda etkili oldu. Denizli-Antalya kara yolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşım kapandı. Denizli istikameti Şahin Tepesi bölgesinde ise yolda uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Denizli yönüne ise tek şeritten sağlanan trafiğin normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor. Polis ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturulan noktada ise kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.

Yoldaki yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.

Doğu'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da 738 yerleşim yerinin yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Malatya'da 57 köye ulaşım sağlanamıyor Malatya'da kar nedeniyle 57 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler çok sayıda araç ve personelle çalışmalarına devam ediyor.

Bolu Dağı Tüneli kar temizliği için ulaşıma kapanacak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapanacak.

TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.