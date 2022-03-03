Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek Covid-19 salgını sebebiyle hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların başlaması için talimat verdi.

Ukrayna işgali için konuşan Erdoğan: Strateji olarak önemli bir noktadayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya stratejik anlamda önemli ve gergin bir süreçten geçiyor. Strateji olarak önemli bir noktadayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği için savaş mı lazım?” sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Söylem doğru. Bugüne kadar herkes alındı ama Türkiye dışında kaldı” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek oldu.