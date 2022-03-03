Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da kanlı savaş sürerken Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi de devam ediyor. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu "Bugün Ukrayna’dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9.653 oldu" ifadesini kullandı.

Tahliye edilen 406 kişinin Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, tahliyelere ilişkin detay bilgiler de yer verdi.

Çavuşoğlu'nun paylaşımındaki bilgilere göre bugün Türkiye'ye gelen 406 kişiden 100'ü trenle Kiev'den; 306'sı otobüsle Odessa, Lviv, Jitomir ve Khemelnitsky şehirlerinden geldi.