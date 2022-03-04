Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna krizi 9. gününde devam ederken iki ülke arasında çıkan savaş yalnızca toprak kaygısını değil temel gıda ürünlerinin tedariki konusunda da önlem almaya itti. Bitkisel yağlara ilişkin gümrük vergisinin sıfırlanması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Olası bir savaş durumunda yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AMAÇ FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI

Kararın, Rusya-Ukrayna saldırısı ve Karadeniz Havzası'nda yaşanan gelişmelerin yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması, temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alındığı bildirildi.

Ayçiçeği ve yağında dünya genelinde ana tedarikçi ülkeler Rusya ve Ukrayna olarak biliniyor.

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