Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santraline Rus askerleri saldırmıştı. Saldırılar sonucu nükleer santralde yangın çıkarken, yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

“TÜM AVRUPA YOK OLUR”

Çıkan yangın sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu santral Çernobil'den daha büyük. Santralde bir patlama durumunda tüm Avrupa yok olur" uyarısını yaptı. Dünya, Rusya’ya nükleer santralden uzak durması çağrısı yaparken, meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli'den Haber Global canlı yayınında Türkiye ile ilgili tüyler ürperten uyarı geldi.

“TEK BÖLGE DEĞİL BİRÇOK BÖLGE ETKİLENİR”

Zaporijya Nükleer Santralinde olası sızıntının Türkiye'yi de etkileyeceğini belirten Bünyamin Sürmeli, "Patlama olursa sadece tek bölge değil birçok bölge etkilenir. Rüzgar olduğu müddetçe radyoaktif parçacıkların ne kadar yükseğe gitmesi insan temasından uzak durmasını gösterir." dedi.

“TÜM TÜRKİYE ETKİLENİR”

Patlamanın tüm Türkiye’yi etkisi altına alabileceğini söyleyen Sürmeli, "Ancak yer seviyesinde ilerlediğinde toprağa teması daha kolay olacak. Böylece bir insanla teması daha kolay olacak. Olası patlamanın yeri Çernobil faciasından Türkiye'ye daha yakın bir bölgede. Yani sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir. Tüm Türkiye etkilenir. Tedbir alınması lazım." ifadelerini kullandı.

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