Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yurt genelinde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremde verilen kayıpların ardından birçok bina kentsel dönüşüme dahilmiş, birden fazla güvenli konut yapılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise depreme önlem olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentsel dönüşüm ve yeni konutların inşasıda hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayınladı. Şu ana kadar depremle ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Kurum, son yıllarda depremlerde yaşanan can kayıplarını hatırlatarak, "Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüm projesine dahil edilmemiş bina kalmayacağını söyledi.

2.8 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Bakan Kurum açıklamasında, bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 2,8 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Kurum, 2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binanın kalmayacağını hedeflediklerini belirterek, "Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz.” dedi.

'DENETİMLERİMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Çevre Bakanı Murat Kurum'un yayınladığı videoda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Bakanlık olarak depremle mücadelemizi, milletimizle birlikte güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.”

'81 İLDE RİSK TAŞIYAN TÜM BİNALARI YENİLİYORUZ'

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye’nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2,8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz."

'EVLERİMİZİ DEPREME KARŞI HAZIRLAYALIM'

Depremin sebep olacağı acıları tedbirlerle önleyeceklerini ve şehirleri geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını dile getiren Bakan Kurum, mesajını şu şekilde sonlandırdı:

“Ben bu vesileyle milletimize her zaman yaptığımız çağrımı yenilemek istiyorum. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım. 1-7 Mart Deprem Haftası’nın ülkemiz ve milletimiz için bir farkındalık oluşturmasını diliyor, Allah’tan bütün vatandaşlarımız için afetlerden uzak, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz canlarımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

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