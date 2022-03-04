Türkiye Gazetesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün eski ehliyetleri yenilemek için belirlediği tarih 31 Aralık 2020 olmuştu. Yeni bir açıklama yapan müdürlük tarihi uzattı. Eski tip sürücü belgesi olanlar ve yeni ehliyete geçmek isteyenlerin belirtilen süre içerisinden inernet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi kişilerin belirtilen süre içerisinde "randevu.nvi.gov.tr" adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

CEZASI VAR!

Eski ehliyeti yenilemek için son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir. 31.12.2022 tarihini geçirenler ise idari para cezasına çarptırılır.

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)