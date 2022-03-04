Türkiye Gazetesi

Halil Falyalı cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ünlü kumarhaneci Halil Falyalı arabasındaylen suikaste uğramıştı. Cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Falyalı cinayeti zanlıları Ö.T, V.S. ve M.Ç, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu bulunan 3 zanlının, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesinde hükümsüz tutuklu olarak 3 aylığına cezaevine gönderilmesine karar verildi.

KARAR POLİSİN İFADESİ SONRASI VERİLDİ

Zanlılarla ilgili karar, ilgili polis memurunun mahkemeye verdiği bilgilerin ardından alındı. Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde soruşturma çok yönlü sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.



Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi.



Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.