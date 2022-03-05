Türkiye Gazetesi

Buldukları kiralık daireye bakmak için gittikleri apartmanda korku dolu anlar yaşayan üç arkadaş, asansörün düşmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, taburcu olduktan sonra emniyete giderek şikayette bulundular.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Şikayetin ardından yapılan incelemelerde asansörün bakımının ihmal edildiği ortaya çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan hakim karşısına çıkan apartman yöneticisi ile periyodik bakımı üstlenen asansör firmasının sahibi hapis cezasına çarptırıldı.

EMSAL NİTELİKTE BİR KARARA İMZA ATTI

Mahkeme, apartman yöneticisini, Yönetici olmaktan men, firma yetkilisini de asansör bakımı yapmaktan men etti. Sanıkların cezayı paraya çevrilirken davacılar, karara itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

VERİLEN KARAR

Men cezasının ağır olduğunun belirtildiği Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Belirli bir meslek veya sanatın ya da Trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde 3 aydan 3 yıla kadar bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınabileceğine karar verilebileceği yasada düzenlenmiştir. Bir mesleğin icrasının yasaklanabilmesi için ruhsatnameye bağlı olarak yürütülmesi gerekmekte olup, asansör bakım, onarım ve kurulumuna ilişkin faaliyet ile apartman yöneticiliğinin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde sanık A.K.’nin asansör bakım ve onarımına yönelik mesleki faaliyetinden, sanık B.D.’nin ise apartman yöneticiliğinden yasaklanmalarına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına, yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu hususun düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, ‘kendilerine verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine, sanıklara verilen adli para cezasının 225 tam gün karşılığı adli para cezası olarak belirlenmesine, bir gün karşılığı adli para cezasının takdiren 30 TL olarak hesabıyla 6.750 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına’ ibaresinin eklenerek hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi.”

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