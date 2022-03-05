Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Kalın, Erdoğan'ın yarın Putin'e, taraflar arasında Türkiye'de görüşme yapılabileceğini söyleyeceğini aktardı.

Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım" dedi.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Önceliğimiz çatışmayı durdurmak. Rusya'nın dile getirdiği endişeler her neyse bunların müzakereler yoluyla ele alınması temel yaklaşımımız. Burada savaşın devam etmesi halinde sonuçlarının ne kadar yıkıcı olacağı açık şekilde ortada.

Biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz ne Ukrayna'dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden biri Türkiye. Biz ne katkı yapabiliriz buna odaklanıyoruz.

Savaş başlamadan hemen önce Donbas'taki iki yapıyı tanıdığını ilan ettiği zaman Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesi olmuştu, bu telefon diplomasisi de önem arz ediyor.

'YAPTIRIM PLANIMIZ YOK'

Şu anda bir yaptırım planımız yok. Biz savaşın tarafı olmak gibi pozisyona itilmek istemiyoruz. Ekonomimizin olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Rus tarafının da güvendiği muhatabının olması önem arz ediyor. Büyük çatışmalar ancak böyle önlenir."

Elon Musk uyardı: Rusya'nın hedefinde Elon Musk, SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink uydu geniş bant hizmetinin Rusya tarafından 'hedeflenme' olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.

Rusya’nın gözü Odessa’da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarındaki Odessa şehri açıklarında beliren Rus savaş gemileri, bir sonraki hedefin burası olacağı endişelerine yol açtı.

Karadeniz'de gaz sancısı! Rusya'nın asıl hedefi enerji kaynakları Doğalgaz ve kaya gazına göre çok daha verimli olan hidratın dünyadaki toplam 10 trilyon metreküplük rezervinin yüzde 20’lik kısmı Karadeniz’de yer alıyor.NATO’yu risk olarak görüp Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın perde arkasında, Karadeniz’de yer alan zengin enerji kaynaklarına hâkim olma isteğinin bulunduğu belirtiliyor.