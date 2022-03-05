Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin havada, karada ve denizde başarıları her geçen gün katlanarak artarken Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağının çekildiği anlara ilişkin görüntüler göğüsleri kabarttı.

Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve 2022 yılının Aralık ayında hizmete girmesi planlanan 232 metre boyu ve 27.000 ton deplasmanı ile Deniz Kuvvetlerimizin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi.

TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olacak.

'7 MART'TA İLK SEYRİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK'

Şanlı bayrağımızın çekilmesiyle birlikte LHD ANADOLU, 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştirecek ve Liman Kabul Testleri başlayacak. Şimdiden ülkemize, asil milletimize ve Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek ve bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülüyor.

ASELSAN geliştirdi: Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki platformlara kazandırılıyor. Entegrasyonu biten Yavuz sınıfı firkateynler, Kılıç-II sınıfı hücumbotlar ve Tuzla sınıfı karakol gemileri, milli sistemle ile beraber hızlı bir şekilde dost düşman unsurlarını tespit edecek.

Dev lojistik gemisi, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş'un (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girdiğini duyurdu.

Deniz Kuvvetleri seyir sürelerini artırdı, 20 yılın rekorunu kırdı Gerek Mavi Vatan'daki gerekse diğer milli, uluslararası ve NATO görevlerini aynı anda yerine getiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları geçen sene 199 bin 910 saat seyir süresine ulaşarak 20 yılın rekorunu kırdı.