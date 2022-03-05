Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 10. günündeyken iki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya'nın işgali sonrası başta NATO ve AB olmak üzere birçok ülkeden tepkiler çığ gibi yağarken Rusya saldırılarından vazgeçmeyecek gibi duruyor.

Tepkilerin yanı sıra Rusya'ya birçok yaptırım uygulandı. Yaptıırmlara ithafen Rusya Devlet Başkanı Putin "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." dedi. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmeyeceğini vurgulayarak tarafsızlığını korumuş, Erdoğan ise iki ülke içinde barış temennisinde bulunmuştu.

BARIŞIN YENİDEN TESİSİ İÇİN ÇABALAR SÜRECEK

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme telefon üzerinden yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yarın görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Johnson ve Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la telefonda Rusya savaşına ilişkin görüştü.

Ukrayna işgali için konuşan Erdoğan: Strateji olarak önemli bir noktadayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya stratejik anlamda önemli ve gergin bir süreçten geçiyor. Strateji olarak önemli bir noktadayız" dedi.