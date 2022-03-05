Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka!" ifadelerini kullandı.

ALINAN KARARLARI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Koca, alınan yeni kararları şöyle bildirmişti: "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklinde uygulamaya artık gerek duyulmamaktadır. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi 'salgın bitmedi' dediğinde ya da 'salgın bitti' dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra 'ne yapılmalı?' derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır."

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yeni dönemin başladığını açıkladı. Koca maske ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak; "Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil." dedi.

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı öncesi maske açıklaması Son dakika: Fahrettin Koca bu akşam yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesi "SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!" dedi.