Türkiye Gazetesi

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yaşar’ın ölümü büyük üzüntüyle karşılandı.

1 Haziran 1970 Yılında Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde doğan Batuhan Yaşar, yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı. 1994 yılına kadar muhabirlik yaptı. Daha sonra 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’nin Londra muhabiri olarak görev yaptı. 1998’de tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT Haber'de diplomasi ve savunma muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında TGRT Haber Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı. 2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Haber Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018’den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

15 TEMMUZ’DA YAYINCILIK DERSİ VERDİ

15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında stüdyodan yaptığı yayında “Öleceksek bugün ölelim” diyerek halkı darbeye karşı direnmeye çağıran Yaşar, meslek hayatı boyunca bir çok ödüle layık görüldü. Oldukça samimi ve mütevazi bir kişiliğe sahip olan Yaşar, çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. Yaşar mesai arkadaşları tarafından bir yöneticiden çok ağabey olarak görülüyordu.

SON TWEETİNDE YAZISINI PAYLAŞMIŞTI

Batuhan Yaşar’ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşımı, terör örgütü FETÖ’nün PKK’ya nasıl bilgi sızdırdığına dair kaleme aldığı yazı olmuştu. Yazısını alıntılayarak paylaşım yapan Yaşar, “Derin darbe.. Terör örgütüne bilgileri kimin verdiği ortaya çıktı.. Hainlikler yeni nesillere anlatılmalı! SİHA'ları üretmek yetmez. Zamanlama ve koordinasyon olmazsa.. Yüzlerce km2'lik alana saniyeler içinde müdahale.. Mahmur'un sırası geldi mi?” demişti.

Batuhan Yaşar’ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bağlum’da defnedilecek.

Batuhan Yaşar’ın genç yaşta vefatı başta İhlas Medya camiası olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Batuhan Yaşar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ahmet Şimşirgil: Hemşehrim ve kıymetli kardeşim, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi, Batuhan Yaşar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Allahü teâlâ rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Hakan Çavuşoğlu: Onuruyla yaptığı gazeteciliğine ve kıymetli kişiliğine şahit olduğumuz İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.

Hikmet Köksal: Değerli kardeşim, gazetemizin Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar tedavi gördüğü hastanede vefat etmiş.Merhum kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine dost ve sevenlerine ve gazetemiz camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz...

Yücel Koç: Değerli dostum, kıymetli ağabeyim, Ankara temsilcimiz Batuhan Yaşar’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.

Sadık Söztutan: Cesur yüreğim benim, 15 Temmuz’da eşkıya ortalığı yakıp yıkarken “Hep beraber direnelim. Öleceksek bu gece ölelim” diye haykırmıştı ekrandan…

Vade o gün değil bugün dolmuş. Mekanın cennet olsun kardeşim.

Yılın Gazetecisi İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödüllerinde Yılın Gazetecisi ödülünün sahibi oldu.

Yılın Gazetecisi Batuhan Yaşar İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından "Yılın Gazetecisi" seçildi.

Batuhan Yaşar 15 Temmuz gecesini anlattı: Öleceksek bugün ölelim Darbecilerin ekmeğine yağ sürecek hiçbir haber ve görüntü TGRT Haber, İHA ve Türkiye gazetesinden geçmedi. Daha önce darbelerin öldürdüğü Türkiye bu defa ve ilk defa bir darbeyi öldürmeye, boğmaya başlamıştı.

Batuhan Yaşar o geceyi anlattı: Öleceksek bugün ölelim 48 saate ulaşan bir yayıncılık örneği sergilediklerini aktaran Batuhan Yaşar: Eğer darbe girişimi 3 gün daha devam etseydi o stüdyodan 3 gün daha çıkmazdık.