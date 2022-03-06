Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına neden oldu. Fiyatların bu denli artmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterirken, bazıları ise fiyat artış nedeninin yeterli stok olmadığı için olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakan Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar olduğunu kaydetti.

'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI'

Türkiye’de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci'nin paylaşımı şu şekilde:

“Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.”

'YETERLİ MİKTARDA AYÇİÇEK YAĞI STOĞU VAR'

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır.

Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir” dedi.

FİYATLARIN ARTACAĞI ENDİŞESİYLE MARKETLERE AKIN

Ayçiçek yağı fiyatlarına daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar marketlerde büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı.

Vatandaşlar akın etti: 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan koştu 5 litrelik sıvı ayçiçek yağının fiyatının 99 TL olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarına talep arttı.

Bakanlık ayçiçek yağı ve un için harekete geçti: Fiyatlar düşecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

Tarım Kredi'den sevindiren haber! Ayçiçek yağında büyük indirim geldi Ayçiçek yağındaki fiyat artışı cep yakıyor. Dolar düşmesine rağmen birçok firma indirime gitmiyor. Ancak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, girdi fiyatlarındaki düşüşü beklemeden indirime gitti. Markette ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok temel gıdada indirim yapıldı.