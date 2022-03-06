Türk ordusu teröristlere geçit vermiyor. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları hız kesmeden devam ederken teröristler tek tek öldürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçiğin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
'TERÖRİSTLER CEZASIZ KALMIYOR!'
Konuya ilişkin Bakanlık Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.