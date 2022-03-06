Türkiye Gazetesi

Türk ordusu teröristlere geçit vermiyor. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları hız kesmeden devam ederken teröristler tek tek öldürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçiğin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

'TERÖRİSTLER CEZASIZ KALMIYOR!'

Konuya ilişkin Bakanlık Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ/PKK'lı yakalandı MSB, Hudut kartallarımızın, Türkiye'de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu.

MSB duyurdu: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.