Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı 11. gününde de sürüyor. Türkiye ise Ukrayna - Rusya savaşında barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.