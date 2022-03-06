Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı 11. gününde de sürüyor. Türkiye ise Ukrayna - Rusya savaşında barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
06.03.2022 - 13:14 | Son Güncelleme: 06.03.2022 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.
Etiketler : Rusya,Ukrayna,Erdoğan,Putin,
832887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/832887.aspx
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