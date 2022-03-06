Türkiye Gazetesi

Trabzon'da geçtiğimiz Kasım ayında feci olayda bir Trafik polisi şehit olmuştu. 16 yaşındaki sürücü Kemal Efe T., otomobiliyle durmayarak Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında 40 yaşındaki Trafik polisi Yusuf Ceylan'a çarparak olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan polis Ceylan önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .’yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına alındı ve polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.’nin 0.84, arkadaşı Mert E.’nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

5 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı Akçaabat Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı.

CEZAVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay sonrası önce Bahçecik cezaevine ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi’ne nakledilen Kemal Efe T. dün akşam cezaevindeki koğuşunda intihar etmiş halde ölü olarak bulundu.

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