Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Karadeniz'in öteki kıyılarında, dünyanın hiç beklemediği bir savaşın gözler önünde cereyan ettiğini söyledi.

Dünya genelinde sömürge anlayışında yeni bir alana evrilme yaşandığına dikkati çeken Soylu "Dünyayı Doğu ve Batı diye ikiye ayırmışlar. Doğu'yu sömürülecek bir alan olarak görmüşler. Şimdi Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin, Doğu'nun üstü fakir, Batı'nın altı fakir. Kurdukları dünya düzenini devam ettirebilmek için her türlü anlayışı, her türlü süreci ortaya koyan bir tablo ile hep beraber karşı karşıyayız. İstiyorlar ki dünyada buna itiraz eden kimse olmasın" dedi.

"BİZ BATI GİBİ SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ DİYE AYRIM YAPMAYIZ"

Avrupa'yı Amerika'nın bir vagonuna benzeten Soylu "Avrupa'nın kendi kendine adım atabilme kabiliyeti yok. İstiyorlar ki Türkiye ayağa kalkmasın, bir söz söylemesin, etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin. Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca düzensiz göçün yanı başında bırakanlar hadi hareket edin şimdi. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla Türkiye'ye gelen Ukraynalının sayısı 20 bini aştı. Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Biz onlar gibi sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü, yani kendi ırklarına göre bir ayrım yapmayız. Biz Müslümanız. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdura sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ"

Süleyman Soylu, Türkiye'nin Avrupa'ya ve ABD'ye teslim olan bir ülke olmadığını belirterek "Dünyanın her noktasıyla ilişkileri geliştirdik. Bunun da faydalarını kriz dönemlerinde gördük. 21. yüzyılın başında Türkiye, farklı bir politika ortaya koyarak kendi göbeğini kendi keser hale geldi" şeklinde konuştu.

AYÇİÇEK YAĞ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Soylu, "Ayçiçek yağında kriz olacak" diye sosyal medyada insanları tahrik ederek marketlere dökmeye çalışanların olduğunu kaydetti. Kamu düzenini bozmaya çalışanları tespit edeceklerini belirten Soylu "Sosyal medya üzerinden, birtakım siyasi manipülasyonlarla bu milletin 'Şu bitecek, bu bitecek' diye marketlere gitmesini tahrik edenlere gereğini yaparız. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değil" sözlerini sarf etti.

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