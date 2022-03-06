Türkiye Gazetesi

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için çabalarını sürdürüyor. Baksamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.

Çavuşoğlu-Kuleba arasında da Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Rusya, Ukrayna askeri havaalanı devre dışı bıraktı Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Ukrayna'da ateş yağmuru! Rusya hava saldırısını anbean paylaştı Rusya, Ukrayna’da düzenlendiği hava saldırılarına ilişkin görüntüleri servis etti. Paylaşılan görüntülerde hedef alınan noktalar ise belirtilmedi.

Zelenskiy Rusya'nın planını açıkladı: Odessa'yı bombalayacaklar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesini isteyerek, “Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” dedi.